台股30日收連七紅並再創新高，外資擴大買超，在匯市先買後賣，及出口商拋匯需出籠，激勵新台幣升勢，終場收在27.87元兌1美元的逾一周新高，升值3.8分，為連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量10.39億美元。

新台幣同步收月線，累計本月貶值2.13角或0.76％，終結連續二個月升勢。外匯交易員指出，雖然美國通膨升高預期揮之不去，使得國際美元指數續強，但台股衝衝衝大漲157點，指數再攻新高的17755點，且外資加大買超台股新台幣200億元，在匯市先買後賣，尤其出口商月底最後一個交易日，拋匯作帳需求全出籠，激勵新台幣升勢延續。

外匯交易員認為，外資6月賣超台股逾500億元，且在匯市偏匯出，使得新台幣升勢受阻，從逾24年高點27.631元回跌，單月累計貶值0.76％，為13個月來單月第二大貶幅，次於今年3月貶幅0.79％。隨時序進入下半年，出口商拋匯需求暫退場，由於美國通膨升高預期增溫，短線關注非農就業數據表現，影響外資動向及新台幣升貶。