6月30日，大外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問，當地時間6月29日晚，加拿大參議院投票否決了一項關於認定中國對新疆維吾爾族等實施「種族滅絕」的動議，請問中方對此有何評論？

汪文斌強調，我們注意到有關的報導。中方已多次介紹過新疆有關的事實和真相，所謂新疆「種族滅絕」完全是別有用心的謠言和徹頭徹尾的謊言，違背事實和常識，其真正的目的是破壞新疆社會穩定，遏制中國發展。加拿大參議院否決有關涉疆的錯誤動議，再次表明少數反華勢力的卑劣圖謀已被越來越多有良知的有識之士看穿。炒作所謂新疆「種族滅絕」不得人心，注定不會得逞。

汪文斌表示，當前新疆社會穩定，經濟發展，各族人民安居樂業，享受著前所未有的權利和尊嚴，這是任何人都無法否認的事實。我們歡迎更多各國人士到新疆去參觀訪問，眼見為實，謠言終將不攻自破。中方捍衛國家主權安全、發展、利益的決心堅定不移，維護新疆發展穩定、民族團結的決心堅定不移。我們奉勸加拿大個別政客，尊重事實，停止藉攻擊抹黑中國，謀取政治私利的拙劣把戲，停止打著人權旗號干涉中國內政，也希望加拿大社會各界客觀公正看待中國政府治疆政策和新疆發展進步，擦亮眼睛，不要被謊言和謠言所蒙蔽。