中國外交部發言人汪文斌6月30日主持例行記者會稱，世衛組織發布公報，指中國正式獲得消除瘧疾認證，瘧疾感染病例由上個世紀40年代的3000萬減少至零，是了不起壯舉。這對中國和世界而言都是個好消息，是繼消除絕對貧困之後，中國人權事業取得的又一重大成就。

汪文斌表示，瘧疾是威脅人類生命健康的重大公共衛生挑戰，中國獲得世衛組織消除瘧疾認證，是中國衛生事業的一大壯舉，中共始終把維護人民的生命健康和安全福祉放在第一位。習近平主席強調以人民為中心，指出人民幸福生活是最大的人權。為保障民眾健康，中國政府採取了多種措施，取得了顯著成效。

汪文斌指出，中國居民平均預期壽命從建政初期的35歲提高到目前的77.3歲，主要健康指標總體上優於中高收入國家的平均水準。婦女兒童生命健康權保障水準得到大幅提升，被世界衛生組織列為婦幼健康高績效的10個國家之一。

汪文斌強調，消除瘧疾也是中國為人類健康和世界人權進步作出的一大貢獻。中國科學家從中草藥中發現並提取了特效抗菌藥物青蒿素，挽救了全球特別是開發中國家數百萬人的生命。中國探索總結出的「1-3-7」工作模式被正式寫入世衛組織的技術文件，向全球推廣應用，加快了全球消除瘧疾的步伐。中國將繼續致力於衛生事業發展和國際醫療衛生合作，為維護中國人民和世界人民健康福祉做出更大的貢獻。