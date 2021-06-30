停擺近5年的台美TIFA會議今天上午7時透過視訊舉行，今日會議重點除討論疫苗進出口程序簡化、強化供應鏈韌性等議題，我方提出洽簽台美雙邊貿易協定（BTA）議題。行政院政務委員鄧振中表示，會中有向美方表達台灣終究希望簽署BTA，美方答覆有很多事情要處理，但美方充分了解台灣跟國際接軌的企圖心，相信逐步努力總有天會達成目標。另外，台美達成共識，未來除每年舉行TIFA會談外，將分別成立工作小組密切對談。

鄧振中指出，台美TIFA會議在台灣時間今天上午七時進行至下午三時，美方談判代表包括貿易代表署、AIT、農業部、衛生部、勞動部、著作權局等，我方則有外交部、經濟部、衛福部、勞動部、金管會等單位，顯見雙方對此次會議重視，會中討論議題廣泛，主要分為生化雙邊關係跟協助疫後復甦兩大主軸。

鄧振中表示，我方於會中有向美方表達台灣終究希望簽署貿易協定，我們都了解兩個國家要簽署貿易協定需要相當長時間去洽談，TIFA復談獲益良多，逐步向目標邁進，美方也表達希望雙方能繼續朝深化及提升關係努力。

鄧振中提到，為持續維持台美雙方貿易關劑，雙方認為不能僅透過一年舉行一次的TIFA來維持關係，雙方同意在不同項目下舉行工作小組，預期台美關係在未來一年內非常密切，相關討論會議將會非常多。

鄧振中強調，不同於過去都是美方對我方提出要求事項，並指責我方萊豬進口貿易障礙問題，現在萊豬進口障礙解決，美方充分了解台灣政策上想跟國際接軌的企圖心，所以達到很多正面效果，也奠定未來雙邊經貿關係提升很好的基礎。