新冠疫情升溫，5月中全台升級三級警戒，北台灣商業活動放緩，雙北市多數企業啟動分流上班或居家辦公模式，所幸疫情發生前市場熱絡，推升第二季商用不動產與土地交易量能，根據第一太平戴維斯統計(截至6月30日)，今年第二季大型商用不動產交易(單筆交易3億元以上)總額為283億元，比去年同期增加62%，上半年合計達779億元，年增率102%。雖然5月中面臨3級警戒，但由於疫情集中在雙北市，再加上這1個多月的交易多數已事先談定並經董事會通過，本季無法真實反映疫情對於交易的實際影響，預期下一季將會是觀察重點。

第二季商用不動產市場的買氣集中在科技業的剛性自用需求，科技業本季購置金額達161億元，占整體交易近6成。科技業購置不動產的動能，甚至超越去年第三季，台積電大舉購入近百億元台南廠房時的規模。但進一步觀察可以發現，科技業的資產布局有所轉變，前兩年在中美貿易戰帶動的台商回流，科技業以購買廠房設置產線為主。今年起，科技業擴充或升級辦公環境的需求升溫，同步挹注工業廠辦的交易動能。

不動產交易類型方面，本季以廠辦與廠房為主，兩者合計占78%的交易量(221億元)。第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄表示，目前在疫情與房地和一稅兩個因素交錯下，投資型買盤明顯縮減，由過往投資型買方市占率5成減少到現在的2成，而自用需求則提高到8成，特別是受疫情衝擊較輕微的科技業，在產線不停工與接單動能充足下，躍升為本季最主要買方，而保險業則未出手商用不動產，僅有國泰人壽購入兩筆共30億元的桃園工業用地，持續擴大物流版圖布局。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，房地合一2.0對於商用不動產市場的影響有限，除了商辦與廠辦市場的預售炒作及短進短出操作不興盛外，過去兩年政府釋出的工業用地，對於即時利用都有嚴格控管，因此沒有如住宅市場一樣的明顯的逃命潮。接下來，商用不動產市場在疫情干擾下，評估、現勘與銀行貸款安排的作業時程增加，再加上投資型買方縮手，若三級警戒延長，預期第三季商用不動產市場交易量會開始縮減，但在央行樂觀看待今年的經濟成長並維持低利率環境、科技業出口穩定成長等基本面支撐下，預期整體商用不動產將呈現量縮價穩的局面。