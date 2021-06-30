宏碁(2353)今(30日)除息1.5元，除息參考價29.2元，今收盤價29.3元，呈現小幅填息走勢。

受疫情影響，全台居家上班及遠距需求大增，宏碁於六月份接連推出萬元教育筆電與教育桌機，可望助攻營收向上。而宏碁集團旗下Acer Gadget倚天酷碁從生活中的防護細節出發，推出Acer無線抗菌鍵鼠組以及多款防護外套與包款，倚天酷碁線上商城即日起開放預購，7月初將陸續出貨。

異地辦公與在家學習帶動電腦與周邊設備需求，長時間碰觸的電腦滑鼠與鍵盤更要特別注意抗菌，Acer無線抗菌鍵鼠組搭配符合BPR和EPA標準的銀離子抗菌劑塗層增加抗菌功能，根據測試資料指出，能針對廣泛的細菌類型降低微生物滋生率，有效抑制設備表面經每次的點選、觸控或滑動所造成的微生物滋長，保持長時間的清潔。倚天酷碁公司推出Acer Apparel防護衣著，共有兩款防護外套與四款包款，防護衣著產品讓上班族通勤加倍安心。

此外，宏碁品牌在6月份美國亞馬遜會員日(Prime Day)展現強勁的銷售動能，短短兩天的促銷日，在電腦產品及周邊產品設備總計銷售超過10萬台，年增逾倍，美國市場銷售穩。