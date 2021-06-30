鳳山發生大樓確診案例，高巿府鐵腕要求全棟住戶到防疫旅館隔離，引發爭議。民進黨巿議員林智鴻認為，巿長陳其邁所做的措施是一個明快、正確的作法，而且可以避免新北巿恩主公醫院疫情散播翻版的可能性。

林智鴻說，其實從這個確診案例追溯感染源，可以知道說，這些都是跟恩主公醫院散播出來有關係的感染源，而目前，恩主公醫院已經造成高雄市有6戶家庭群聚的狀況。另外該棟大樓也已經有5個確診案例。代表說，這個空間裡面可能有病毒的存在，所以必須實行清零計畫，必須實行全棟清潔消毒。

他說，現在雖然說住戶PCR採檢出來都是陰性，但不代表說，未來14天裡面，PCR檢測陰性的還會不會有發病的可能性。所以目前必須要用最嚴格的做法，料敵從嚴，進行全棟的隔離，這才是對高雄市民健康最好的保證，也是避免恩主公醫院翻版的可能性。

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