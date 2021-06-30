台北市過去一直未公布個案公共活動史，而今罕見公布一例確診者足跡，為一名大安區耳鼻喉科醫師確診後，透過疫調找出其中一名病患為確診者（案14797），並呼籲目前還有100多名病患尚未篩檢，盼盡速出來篩檢。

黃珊珊強調，針對足跡公布原則，中央5月15日有規定，公布疫調標準有4個，第一是公共場域，第二是可能接觸到不特定對象，第三是停留時間超過15分鐘，第四是有防疫需求需要提醒。

黃珊珊指出，案14797是大安區一名耳鼻喉科醫師的病患，這名醫師在23日確診，原本僅匡列3名員工以及他的妻子，從有發燒症狀到確診共有7天時間，看了近200多位病患，北市有請教中央，台北區管防疫醫師認為，醫師及病患都有做好防護，所以只須自主健康管理。

黃珊珊表示，北市對於這200多名病患非常擔心，因此做了加強匡列與精準疫調，主動通知並勸說他們出來採檢，因此發現案14797，其他病患篩檢結果目前都是陰性，但還有100多名病患尚未篩檢，希望這100多人盡快出來篩檢。

至於外界質疑北市公布足跡少，黃珊珊強調，因為第三期警戒，最近案例大部分沒有公共場所足跡，疫調資料都非常清楚、簡單，發病前3天都僅往返公司與住家，幾乎沒有公共場合足跡，所以沒辦法公布。