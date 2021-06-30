受新冠肺炎疫情波及而停止營業的北市寧夏夜市29日起微解封，外界質疑，並沒有將寧夏路封起來，恐無法落實實聯制，北市副市長黃珊珊30日表示，寧夏夜市都有派人在出入口要求實聯制，甚至每個攤位，也都有實聯制QR code要消費者掃描，圖為寧夏夜市工作人員在出入口管制人流。（張鎧乙攝）

北市寧夏夜市29日微解封，但寧夏路卻未封路，攤商也沒做防護隔板，外界質疑管制淪為形式，北市副市長黃珊珊30日表示，這是第一次微解封，馬路上就不影響其他人通行，夜市出入口都有派人實聯制管制，寧夏夜市是台北五星級的夜市，以最高標準要求控管，呼籲來這的民眾買到東西就離開。

黃珊珊說，寧夏夜市一邊有營業、一邊沒有，馬路上以不影響其他行人通行的原則，夜市內部都有派人在出入口執行實聯制，攤商也有實聯制，請消費者掃描，因此攤商跟一般小吃店沒兩樣，都是請消費者「得來速」外帶。

寧夏夜市。（北市寧夏夜市觀光協會榮譽理事長林定國提供／張穎齊台北傳真）

黃珊珊說，寧夏夜市是台北五星級夜市，控管上有做最高標準的要求，請來這的民眾買到就離開，因寧夏夜市很多是沒工作、就沒收入的攤商，也已封了1個半月，所以應在經濟上取得適度平衡，攤商也謹守防疫。

台北市長柯文哲日前說以不用脫下口罩的美術館、電影院為最先開放的場館，但卻是夜市先微解封，柯文哲說，他用科學根據來決策，台北疫情趨緩，但南萬華沒馬上解封，要等7月12日，看病例是否繼續減少，其他行政區方面，若是冷區，夜市才開放，但是以沒脫下口罩吃飯的運作為原則。

柯說，用科學方式，考慮對民生經濟、老百姓生活影響間的平衡做處理，現在北美館還沒開放，夜市的話先戴口罩，並降載到4分1之攤先營業看看，會繼續監看，有問題再說。

北市寧夏夜市觀光協會榮譽理事長林定國指出，寧夏夜市昨晚的營運狀況，總體人流約平常日的2至3成，人不多，但到夜市來的客人與平日不一樣，都比較少閒逛、只有外帶需求，1個人可能就買3、4份，所以單客的消費額比較高，加上得來速外帶服務，總體營業額平均約5到6成。