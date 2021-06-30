森崴能源今日送件申請股票上市 17:292021/06/30 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，正崴集團旗下的森崴能源（6806）今（30）日證交所送件申請股票上市，為本（110）年度第6家國內公司（不含國內創新板1家）申請股票上市。 森崴能源公司負責人為郭台強，公司實收資本額13億元，主要產品為再生能源開發工程服務及電廠維運、節能、儲能服務工程等，為一全方位專業能源服務公司。主要大股東為勁永國際持股657.39％，富崴國際持10.26％。 森崴能源去（109）年稅前純益2.64億元，每股稅後盈餘（EPS）2.86元。 龍芯中科 申請科創板上市 《證交所》國泰智能電動車ETF 7月上市 #森崴能源 #申請股票上市 #送件 #證交所指出 #正崴集團 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 比亞迪：分拆比亞迪半導體創業板上市 獲深交所受理 16:102021/06/30 財經 《港股》恆指開高走低 博奕股表現亮眼 11:092021/06/30 財經 中國化工集團 擬透過先正達IPO籌資100億美元 16:202021/06/30 財經 《基金》台股近年多頭氣旺 定期定額報酬、股息雙收 14:162021/06/30 財經 上交所受理敏實集團科創板上市 擬籌資人民幣65億元 12:312021/06/30 財經 1分鐘讀財經》代工莫德納 這4家生技廠被點名 08:132021/06/30 財經 誤信非法仲介聘非法移工 勞動局：雇主最高恐罰75萬 11:302021/06/30 財經 修正四項規章，7／1上路 央行推外匯三大便民措施 04:102021/06/30 金融．稅務 高雄大樓60住戶遭鐵腕式隔離 14天噴28萬網怒：離譜 14:042021/06/30 生活 防疫新閱讀生活 國資圖電子書、中市圖得來速取書 15:462021/06/30 寶島 《金融股》永豐投顧推ESG存股投組 首家取得SASB授權 15:242021/06/30 財經 財經熱門新聞 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 「鋼鐵人」超狂 燁聯漲到熔斷 創18年最高價 - 財經 - 工商 鹽田塞港後爆更大麻煩 航運股拉回時間點曝 - 財經 比通膨更致命？專家曝經濟未爆彈 - 財經 新產業發展遭陸超車 報告揭美慘況 拜登砸5兆補漏洞有救？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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