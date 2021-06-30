證交所指出，正崴集團旗下的森崴能源（6806）今（30）日證交所送件申請股票上市，為本（110）年度第6家國內公司（不含國內創新板1家）申請股票上市。

森崴能源公司負責人為郭台強，公司實收資本額13億元，主要產品為再生能源開發工程服務及電廠維運、節能、儲能服務工程等，為一全方位專業能源服務公司。主要大股東為勁永國際持股657.39％，富崴國際持10.26％。

森崴能源去（109）年稅前純益2.64億元，每股稅後盈餘（EPS）2.86元。