新冠肺炎疫情人人自危，一改之前緩打潮，民眾施打踴躍，南投縣衛生局30日指出，民眾如要有施打殘劑機會，只接受電話登記，部分醫院採線上登記，不接受現場等候登記殘劑，南投縣累積獲配送劑數4萬600劑，接種人數計3萬6617人，完成率90.2％，占南投縣18歲以上人口比例8.65％；7月3日至7月11日74至85歲長者，包括原住民64至75歲者，開放接種莫德納疫苗。

衛生局表示，中央第四批配撥的疫苗，預計配撥2萬3800劑，採兩次配送，7月1日第一次配送1萬4000劑；7月8日第二次配送9800劑，莫德納疫苗南投縣合約院所計21家，其中包括8家醫院及13鄉鎮市衛生所，於各鄉鎮市設置疫苗接種站。

由於很多民眾詢問有無殘劑施打的機會，縣府強調，新冠肺炎疫苗殘劑僅接受縣合約醫療院所電話登記，為避免接種現場人潮聚集及影響工作人員接種作業進行，請18歲以上有接種需求者，殘劑施打接受電話登記，部分醫院採線上登記，不接受現場等候登記。

衛生局指出，7月3日至7月11日74至85歲長者，包括原住民64至75歲者，開放接種莫德納疫苗，今日起南投縣13鄉鎮市村里鄰長已發放新冠肺炎接種通知單，提醒有收到接種通知單者，代表一定可以接種到疫苗，請民眾依通知單上時間，攜帶健保卡、身分證前往指定地點接種，以避免群聚。

南投縣累積獲配送劑數達4萬600劑，接種人數計3萬6617人，完成率90.2％，占南投縣18歲以上人口比例8.65％。

至於第6類的75歲以上長者，29日接種95人，累計接種數1萬3984人；孕期婦女29日接種4人，累計接種數56人。