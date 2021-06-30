嘉義市的老師平時為學生上課的情形。（嘉義市政府提供）

全台學校因防疫三級警戒自5月15日停止到學校上課，至今已一個半月線上教，師生及家長都備加辛苦，嘉義市長黃敏為全市3900多名國中小及幼兒園教職員工，爭取中央撥發莫德納疫苗，在暑假結束前為他們接種，以期110學年度於9月開學後能正常上學。

嘉義市長黃敏惠表示，學校教職員在這段停課不停學的防疫期間，落實線上教學、生活關照及弱勢扶助等措施，讓孩子的受教權不受疫情影響，教職員們的辛勞奉獻，令人感佩。

黃敏惠表示，面對疫情仍然嚴峻的情勢，強烈建請中央應妥善研議學校教職員提早接種疫苗的可行方案，利用暑假期間完成相關人員的接種作業，並提供「莫德納等級」的疫苗，來確保教職員面對變異株時能產生良好的抗體反應，為教育永續發展做好準備。

嘉義市政府教育處國教科長王鑑指出，初步調查，目前嘉義市國中小及公私幼教職員需要接種疫苗人數共計3935人，其中國中1033人、國小1970人，公私立幼兒園932人；校護及營養師屬於第一類醫事人員，大部分已接種疫苗。