25歲性感女模特兒陳香菱因擁有36H誇張上圍，加上一張明星臉，被網友封為「暗黑版李毓芬」，她在各大直播平台也有許多粉絲擁戴，發行的寫真書更造成搶購，人氣相當火熱；不久前陳香菱到大陸上海工作，最近出關順便接踵疫苗，超巨雙球快撐爆防護衣，好身材到哪都成為焦點。

陳香菱前陣子飛到上海工作，接受隔離期間都會開直播和粉絲互動，直到今（30）日她曬出2張接踵疫苗的照片，畫面中她把頭髮紮起來，戴著口罩和身上罩著防護衣，靜靜地接受醫護人員注射疫苗；陳香菱拉下右邊袖口，露出香肩打疫苗時，防護衣看似快被超豐滿上圍撐爆，讓人目光很難不被胸前巨乳吸引。

陳香菱透露自己到上海工作，今（30）日接踵疫苗，性感身材快撐爆防護衣。(圖/ 摘自陳香菱IG)

她在臉書和IG發文都只PO出接種疫苗的照片，輕描淡寫地說「第一針疫苗」，順便打卡人在上海市的光華中西醫學結合醫院；但少部分網友無法理解她跑去大陸打疫苗，「退追囉，掰掰囉」、「打了沒效用的疫苗，反而染疫機率更高」、「果然驗證胸大無腦，慢走，不送，不用回覆」。

但許多粉絲力挺陳香菱打疫苗，也紛紛稱讚她不管到哪做什麼都美，「連打疫苗都那麼美很犯規」、「辛苦了，這皮膚還是那麼好」、「有打有防護啦！哪像我們到現在一劑難求」、「能打疫苗就快打是聰明的，保護自己也保護他人」。

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