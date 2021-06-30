「日本第一美女」佐佐木希2017年嫁給大15歲知名諧星渡部建，然而這段婚姻僅維持3年就亮紅燈，渡部建去年6月被踢爆在公廁性愛、瘋狂外遇劈腿6女等醜聞，讓佐佐木希傷透心，最終仍選擇原諒老公。事隔1年後，日本媒體今(30日)更曝光一張佐佐木希近日外出明顯消瘦身影照，與老公渡部建拒絕工作的現況，令日本網友一面倒希望佐佐木希離婚。

現年33歲的佐佐木希，1年前面對老公渡部建的瘋狂外遇，為了給孩子一個完整的家，選擇再給老公一次機會，不會離婚也不會分居。只是佐佐木希與渡部建的感情再也回不去了，據日本媒體《女性SEVEN》報導，佐佐木希今年3月用個人公司的名義買下一間價值約4億日幣（約１億台幣）房子，當然這間房與渡部建沒有任何關係。

佐佐木希近日被拍到戴著口罩獨自外出，身形十分消瘦。(取自日網)

另外，渡部建在爆出醜聞後，以「因為有一個會惹起觀眾不快的負面新聞」為由向多家電視台申請全面自肅，至今仍無法返回演藝圈，讓經濟狀況吃緊的他，一度前往魚市場打工，只是被媒體報導後，他又不去工作了，導致目前家中經濟全由佐佐木希一人支撐。

佐佐木希獨自買房之舉，讓外界臆測她是否終於下定決心要離開渣夫，日本網友也是一面倒贊成她離婚，更有人看不下去直言「下定決心買４億房子也不容易，孩子長大聽到父親廁所事件該多慘啊，還不如離婚對孩子也好。」吸引超過4千名網友認同按讚