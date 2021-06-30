宜蘭艦協勤防堵大陸抽沙船越界。（馬祖海巡隊提供）

為防範大陸抽砂船靠近馬祖附近海域作業破壞海底電纜，海巡署第十一巡防區指揮部統合馬祖海巡隊巡防艇及北部地區機動海巡隊3000噸級宜蘭艦，自昨（29）日起於馬祖瀏泉礁週邊及北竿螺蚌山東北方海域展開聯合威力掃蕩勤務，並強化雷情系統監看，以防堵大陸漁船、抽砂船越界及嚴防疫情破口。

聯防掃蕩勤務艦艇結合宜蘭艦及馬祖海巡隊5艘巡防艇，由巡防區指揮部主任熊同中坐鎮宜蘭艦指揮，利用大型巡防艦續航力高、耐浪性佳優點及巡防艇靈活、快速性能以達嚇阻成效，昨、今2日共驅離越界陸籍抽砂船3艘、勸離限制水域外抽砂船16艘，保護我國海洋環境及海底電纜安全。

海巡署表示，疫情當前，為有效阻絕新冠肺炎疫情入侵，將採綿密不間斷方式執勤，不止守護海洋、更守護國人健康。漁民如在海上作業發生狀況或發現大陸抽砂船、漁船入侵馬祖海域，籲請漁友鄉親撥打海巡118服務專線，共同協力保護當地海域生態，維護漁民權益。