因應暑期求職季，崑山科技大學創新教學暨校務研究中心與1111人力銀行合作建置該校IR系統中的「人力銀行求職履歷輔助建置系統」，並於6月正式上線開放同學使用，不僅可提供跨系統資料整合、輔助學生快速建置求職履歷，更可「一鍵」自動拋轉在學期間之成果，快速於人力銀行建立豐富的求職履歷，省去重新建置資料的麻煩。

畢業季來臨，不少應屆畢業生陸續整理個人履歷，準備求職，但如何將大學期間的各項豐富經歷整合，讓履歷一目了然，實為不少學生會面臨的頭痛問題。有鑑於此，崑山科大與1111人力銀行合作建置「人力銀行求職履歷輔助建置系統」，與該校原本的IR系統串接，目前已整合教務系統中學生基本資料、校外實習、社團幹部經歷等資料，未來規劃將學生證照、競賽成果等在學經歷併入系統。

有別於一般系統僅能做到基本資料的拋轉，崑山科大特別整合跨單位的資源，將不同的資訊系統加以整合，使學生能在單一介面上看到各項社團、實習等各項成果。在學期間，學生透過資訊系統記錄與整合個人經歷，求職時只需要按下一個按鈕，即可自動將資料傳遞至1111人力銀行建置履歷，無須從頭再填寫，讓求職更便利。

崑大李天祥校長表示，目前正與1111人力銀行研擬提供免費職缺串接至學校現有平台，該校在各個學年度也都有安排職履歷撰寫技巧、如何面試等求職相關講座，致力協助學生就業，此次設置「人力銀行求職履歷輔助建置系統」，期待同學未來就業找尋工作時，已有完整的在校履歷，幫助提早檢視自我求職的競爭力。

另一方面龍華科大新南向國際學生產學合作專班，在校方與產業共同努力下已交出亮眼成績單，飛宏科技多年前就啟動與龍華科技大學的合作，招手來台求學的外籍生，大二開始就安排一系列有學分的實習課程，並針對品保、測試、中文等技能加強培訓，代學子們取得學位就會簽訂合約，讓他們前往飛宏越南廠擔任幹部，讓學子學成返鄉即就業。

龍華科大國際長、華語文中心主任陳祐莉教授進一步指出，境外生華語文能力影響其專業學習成效，因此學校非常重視其華語文能力。即使目前在疫情期間，境外生抵台入境安頓好住處，就會在檢疫旅館立即展開線上課程學習，並以視訊方式接觸當地文化，讓學習不因疫情受阻。

龍華科大五專學子在企業認真實習獲肯定。（圖/龍華科大提供）

根據1111人力銀行調查「學」與「用」之間的落差，往往是人力資源運用的最大問題，因為在校所學與實務上的差距，造成人員流動率高，企業得花更多心思與成本，重新培訓可用之才，其中，又以初出社會的新鮮人最為明顯。為提升大學以上青年的即戰力，充實企業升級轉型所需人才，並鼓勵企業善用學校教研能量，讓青年人才與企業攜手並進、共創雙贏。1111人力銀行特別推動「產學合作」，有效連結企業需求及學校資源，首創校方、企業、學生三方媒合機制，縮短學用落差，讓畢業即失業成為歷史名詞。值得一提的是，1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態。