三級警戒已經持續超過1個月，餐飲業只能採取外帶外送的營業方式，來衝高營運，對於重視用餐氣氛與設備的火鍋店來說，轉型外帶更困難，不過，餐飲業者腦筋動得快，打造雲端鍋物店，讓消費者可以把鍋物料理跟用餐設備統統帶回家。

全力投入「乾杯超市」電商事業發展的乾杯集團，讓消費者以「店長開店」的情境設定，將餐廳用餐的附加價值與樂趣，送至家中體現，首波「雲端燒肉店」，開賣不到2周，即突破百萬業績。看好台灣人愛吃火鍋，再推「雲端鍋物店」。

精心挑選日式鍋物店必備器材10件組，包含日本居家第一品牌—象印鐵板萬用鍋、撈渣壺組、長筷、湯碗、醬料碟、研磨罐、逸品專用的雜炊碗，以及計算烹煮食材時間用的沙漏，連寶寶的圍兜兜都貼心的幫你準備好，讓你在家輕鬆打造「黑毛屋宅家分店」的情境感。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情延燒改變了上班族工作與消費的方式，不少企業實施在家工作的分流方式，外帶外送變成常態，促使業者改變傳統的銷售方式，在人力的配置上也會有所不同。

為了協助企業透過不同的遠端工具，來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能。且疫情一日數變，1111人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。