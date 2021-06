擔任台灣萊雅總裁近10年的陳敏慧,因個人生涯規畫將於6月底退休。台灣萊雅宣布,新總裁師逸樺7月1日上任,將持續運用「美麗」的力量,為地球環境、產品、人類盡一份心力,持續以美妝改變全世界。

師逸樺1997年以儲備幹部職位開始加入德國萊雅集團,以優異的工作表現一路爬升至總經理,在德工作期間,全力推動數位化升級,曾在艱困的市場環境下,帶領團隊逆勢獲得極佳的市場占有率,更成功主導收購德國有機品牌LOGOCOS Naturkosmetik,完成複雜的整合過程。

卸任的陳敏慧在萊雅集團服務25年,擔任台灣萊雅總裁近10年。陳敏慧任職期間透過「3G」經營心法Great Business(良好企業營運)、Great Place to Work(良好工作場域)、Great Corporate Citizen(良好企業公民),積極推動人才培育,組織卓越的團隊,屢屢創下台灣萊雅優異成績。

另外陳敏慧洞察數位轉型的趨勢與重要性,早在2010年訂為萊雅的「數位元年」,帶領台灣萊雅展開一連串的數位轉型措施,超前布局。同時,她也積極促進台灣與法國的經濟文化交流,於2015年獲法國總統頒贈「法國國家功勳軍官勳位: Officier de L‘ordre National du Merite」殊榮。

受疫情影響,新舊任總裁透過緊密線上會議已完成工作交接,台灣萊雅未來將借重師逸樺豐富的國際經驗,繼續朝著萊雅集團的全球願景邁進,以「Create the Beauty that Moves the World」為核心概念,發揮萊雅集團身為全球永續美妝龍頭的使命感。