新冠肺炎疫情第三級警戒以來，各界關注何時可降級，甚至開放部分經濟活動，中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前坦言，疫情平穩但非趨緩，顯見疫情陰影短期內恐難消褪。

根據1111人力銀行調查發現，有7成上班族的常態性薪資收入，因為這波疫情而受到影響，其中，有28.8%坦言「收入大幅減少，必須另闢財源才能維持生活」。

調查也發現，38.5%受訪者本身有正職但積極想找兼職，還有以兼職工作為主的佔比也有18.6%，同時擁有正職和兼職的上班族佔6.2%；另有36.7%表示目前並不打算兼職。

又從交叉分析看出，以民生服務業、百貨販售業及營建不動產業的從業人員，兼職需求最強烈！與顧客不敢出門消費、賞屋有很大的關係，造成短時間內業績衰退，而領不到獎金抽成。

上班族最想要選擇的兼職工作包括：文書處理46.4%、網拍34.9%、體溫測量員22.1%、補習班人員18.5%及理貨人員16.8%。1111「兼差打工」集結全台商家打工兼職的工作機會近6萬筆，一鍵搜尋就能找到合適工作，有短期工作需求的朋友可多加利用。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，5月啟動三級防疫警戒後，兩度延長，目前確定到7月12日，期間採取全國餐飲業一律外帶，賣場超市、傳統市場實施身份證人流管制，鼓勵民眾一次買足，以盡量減少人際接觸，降低病毒傳播風險。也因民眾宅在家時間更長了，改以網購下單代替出門採買，從生鮮食品、日常用品、電玩遊戲到運動器材等，宅經濟持續發威。

黃若薇分析指出，由於文書處理工作不受場域限制，時間可自行調控，宅在家也能如期完成交件，因而成為上班族最青睞的兼職首選；網拍工作，只要有銷售平台就能帶來業績，加上多數人宅在家掛網時間拉長了，近期商機看俏；體溫測量員因為防疫關係，也是湧現短期人力需求；而停課不停學，致使補習班改走線上學習平台，同樣需要招募工程人員、電訪招生人員；大量網購訂單使得理貨人員、物流司機忙翻天，更有物流業者大呼吃不消，進而發出公告，暫停配送特定縣市的低溫包裹，顯見人手之短缺。

值得留意的是，國內疫情嚴峻，也讓上班族在選擇兼職工作時更加小心謹慎，其考量因素包括：工時彈性可以配合作息80.5%、時薪高45.5%、工作環境安全39.8%、體力能負荷38.9%以及離家近35.8%。而衡量「工作環境安全」是首次擠進前3名，說明了三級警戒下，上班族急於增加收入又擔心被感染的無奈心情。