對於美國總統拜登的愛犬「冠軍」過世,總統蔡英文第一時間發文悼念;另外佛州大樓倒塌,蔡英文也立刻代表台灣人民表達關切之意。國民黨立委賴士葆認為,作為國家元首關懷的層次,視野可以更開闊一些,也就是可以請美方協助,爭取加訂一兩千萬劑的莫德納疫苗,以徹底解決我國疫苗不足的問題。

蔡英文總統日前在其推特留言,對於美國佛羅里達州公寓大樓倒塌事件,代表台灣人民表達關懷之意,卻被網友以英文留言「Tsai’s heart goes around everywhere except for people living in Taiwan.」

因此,賴士葆建議,作為國家元首的關懷層次可以視野更開闊一些,既然台美關係空前的好,TIFA也開始對始對話,蔡總統應透過我方談判代表,請美方協助,讓莫德納廠方早日交齊我們訂購的505萬劑疫苗,另也爭取加訂一兩千萬劑的莫德納疫苗,以徹底解決我國疫苗不足的問題。

賴士葆呼籲,台灣應該極力爭取莫德納派技術團隊來台指導有關疫苗代工的事情,藉著TIFA的談判機會加把勁,提升我疫苗研發/製造的水準,這才是真心的關懷民之所欲!