台中市政府與慈濟基金會合推「攜手關懷弱勢學生暑期營養跨界合作計畫」，配送「安心生活箱」及「健康蔬果箱」至台中約7500個低收入戶弱勢學生家戶。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府與慈濟基金會合推「攜手關懷弱勢學生暑期營養跨界合作計畫」，今年7、8月將結合豐原區農會、台中果菜公司及在地運輸業者，配送「安心生活箱」及「健康蔬果箱」至台中約7500個低收入戶弱勢學生家戶，兼顧學生與產業發展。

台中市政府6月30日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，市長盧秀燕向慈濟基金會執行長顏博文等人表達謝意，同時感謝學校老師們依社會局提供的名冊，一一向低收入戶學生家長聯繫、確認相關資料；她表示，慈濟將捐贈「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，其中「健康蔬果箱」選擇台中在地農產，幫助本地農民經濟；物資則交由小黃車隊配送，也照顧到計程車司機。

盧秀燕指出，慈濟為了照顧台中弱勢學生，與市府教育局、社會局、農業局等單位洽接，預計捐贈每戶低收入戶學生家庭二箱合計價值3800元的實物，共7500戶，且7、8月各捐贈一次，總經費高達5700萬元，為台中目前最大筆實物捐贈，她代表市府、學生家庭與市民感謝慈濟。

慈濟功德會志工許美惠表示，目前慈濟已與13個縣市政府合作，共關懷5萬戶學生家庭，這次將捐贈「安心生活箱」、「健康蔬果箱」給台中7500戶弱勢學生家庭，希望讓孩子們安心放暑假。

教育局長楊振昇指出，為降低群聚感染風險，後續將與台灣大車隊合作，透過中部3000部車輛全程恆溫配送，預計於7月、8月每月直接遞送「安心生活箱｣及「健康蔬果箱｣各1箱到宅，讓弱勢學生在防疫期間得到最方便妥善的照料，也協助台中農民及計程車業者們，照顧產業發展。

市府說明，對於學校經濟弱勢學生，市府長期以來提供365天全年無休的午餐協助措施，包含上課期間的全額午餐費補助、例假日及寒暑假安心午餐券。這次慈濟基金會主動邀請市府一同合作推動計畫，由慈濟基金會提供經費，台中市校園營養師選出「健康蔬果箱」12種健康蔬果，再由農業局媒合豐原區農會、台中果菜運銷公司配裝蔬果箱，加上慈濟基金會以白米、麵條、罐頭及靜思閱本等組成的「安心生活箱」。