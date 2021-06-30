坦白說「外表不重要」這句話，在求職市場上，絕對是一句天大的謊言，日本曾經有個節目，找了2間公司，把外型姣好的年輕模特兒跟大學生混在一起去接受企業面試，面對困難考題，模特和一般大學生同樣都回答「我不知道！」，前者會被認為很坦率，後者則會被認為能力不足。所謂的第一印象，外表跟談吐佔了絕高的比例，這才是職場血淋淋真實情況。

我在學生時期曾經有2年戴著牙套、掛著厚厚的眼鏡（沒錯，就是校園劇中的牙套妹），在學校辦的迎新活動，努力地搬著桌椅，有人聞問嗎？想也知道，學長們自動自發的跑去詢問我的美女同學，餓不餓、渴不渴？「學長帶她去吃飯，這邊就麻煩妳搬囉！」（心中OOXX），然後我聽著自己肚子抗議的聲音，默默的繼續搬。這個故事聽起來好像很悲情（因為痛過才知道正妹的重要性），卻啟發了我對「外型自律」的重視，我大學時用打工存款，去作了牙齒矯正，學習戴上隱形眼鏡（因為會忍不住眨眼，練習了好幾個月才戴上。）外形的改變，不但對自己更有自信，能選擇的工作機會也變多了，例如要面對群眾的主持工作。

笑容，是讓人外貌大大提升的好幫手，帥哥美女擺臭臉去面試，也會讓面試官第一印象嚴重扣分。（圖/取自Pexels）

也不是說一定要天生帥哥美女，才能在職場上大展拳腳，在職場上，太帥或過美依舊有讓未來發展受限，對明星演員來說，想要演什麽像什麼，造型絕對很重要，穿著嘻哈裝參加庭審的大律師，你能接受嗎？

形象塑造的重點，在於符合時間、場合和身份。不妨從所謂的「外型自律」做起，指得是多嘗試幾種打扮、髮型，找到最適合自己的樣子，除了乾淨整齊，讓人覺得舒服、有精神之外，應徵不同的產業，處在不同的位階，都要有屬於自己的「辨識度」與「專業感」。

在做運彩分析師時，我會綁著有元氣的高馬尾，有時還會穿著球衣上場。在進入新聞圈後，為了讓自己看起來更沈穩，我會選擇把頭髮放下，就算是清晨4點多的早班，我也會自己把髮根夾的蓬蓬的，讓自己在鏡頭前比較有權威感。在進了人力銀行當發言人後，我開始蒐集各色西裝外套、襯衫、窄裙、西裝褲，幫自己打造出專業人士的外型，絕對可以為自己在實際工作表現之餘，再大大加分。這也就是為什麼，大型連鎖企業只要需要面對消費者，一定要有制服，有些工作還會要求女生紮馬尾或綁包頭，這都是為了呈現一種形象感。

正所謂「佛要金裝，人要衣裝」，穿什麼像什麽，很重要，特別是當你覺得自己天生的外型不夠亮眼，在職場上略嫌吃虧，不妨參考一下電視劇或電影，基本上各種職場角色，都有可以參考的打扮，（那些角色塑造，可以造型師思考設計過後的成果），不過切勿把一些太「潮」或「太性感」的東西往身上丟，比如螢光潮鞋還是金屬龐克，除非你是在流行或藝術相關產業工作，否則流行並非什麼都好，通常「經典」才會是能讓人比較有信賴感的模樣。

如果真的對自己的膚質、五官、身材不滿意，好好做功課，看看自己真正需要的，醫美、雷射、運動、能讓自己變得更賞心悅目的方法有太多，千萬不要盲目跟著流行走，比如東方美的鳳眼，卻非要配上高聳入雲端的鼻樑，看起來並不協調，之後為了讓眼睛搭得上鼻子，要修補的地方更多，後天美女帥哥沒什麼不好，只是要了解自己的特色，減法遠遠比加法要來得更加容易，也會讓人更覺得舒服。

當然除了外表，也要增強自己的內在自信，在這邊給個小小建議，求職前，先參考1111人力銀行的「面試經驗暨工作甘苦談」，裡面有許多擁有豐碩戰果的前輩，將職場心法不藏私地，分享給還在職涯路上碰撞的你，大大降低踩雷機率，避開不必要的冤枉路。