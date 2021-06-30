台北市內湖區一間連鎖手搖飲店，今年1月發生客人與店長互罵風波，陳姓男客飆罵「X你娘機掰」等5字經，並嗆「混哪的啊？」，店長則回「你爸我在地的」等語，警方到場處理雙方決定互告。士林地檢署偵結認為，「你爸我在地的」並非侮辱或恐嚇言論，對店長不起訴處分，而陳男公然侮辱另案起訴中。

這起事件發生在今年1月13日下午6時許，陳男疑似不耐煩等太久，嗆何姓店員「不想做可以離職」、「為什麼那麼久」，汪姓店長聽見走出來，請陳男不要這麼兇，雙方爆發口角衝突，店員打電話報警。

警方到場，陳男稱汪男用「幹你娘」、「機掰」等語嗆他，導致他心生畏懼認為汪男在恐嚇他，當下2人互相提告。

不過士林地檢署檢察官勘驗現場監視器畫面發現，陳男問汪男「混哪的啊」等語，汪男回「你爸我在地的」等語，除此之外，並無明顯聽見汪男有用髒話辱罵陳男。檢察官認為「你爸我在地的」並非侮辱或恐嚇言論，陳男也提不出其他積極證據，故認罪嫌不足，予以汪男不起訴處分。

反而是監視器畫面顯示陳男用「X你娘臭俗辣」、「X你媽的俗辣」、「X你娘機掰」等語言辱罵汪男，目前另案起訴中。