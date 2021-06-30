時值畢業季，許多理工背景的社會新鮮人想進入科技業工作，卻不知從何開始準備起，1111人力銀行整理網友分享的科技大廠工程師面試過程，供求職者參考。

先將在校成績單及相關經歷，整理成1份書面報告，並印出數份。報告內容涵蓋曾經做過的研究、在校特殊表現、曾獲得的專利、曾獲頒的獎學金等，量化數據之外，還有相關證照、進行報告或參與大型活動的照片等。

第1次面試主要問題：

1.針對書面報告內容提出一些問題，因為面試官是報告提出問題，所以在準備時建議要熟悉內容，針對問題點明確回答。

2.詢問一些專業的知識，例如半導體、產業鏈的基本知識。

3.詢問遇到問題時的解決方式、心態如何調整。建議以故事方式、起承轉合完整敘述，大家一定要事先準備這類題材。若是有興趣朝半導體相關研發工程師職務發展，建議可以先複習《半導體元件物理》、《半導體製程》這些基礎課程。

第2次面試主要問題：

1.人資主管面試

從履歷、學經歷提問，詢問社團經驗到團隊合作經驗，覺得自己主要優勢為何？可特別提到自己有熱忱、負責任等優點，並且用過去實際案例支撐這些個優點。建議大家在說明自己的優點時，都能有引入一些具體的例子，會比光說出優點要更能讓人信服。

2.部門主管面試

主管從求職者報告中提出疑問，詢問「為何會這樣子？」之類的問題，這些問題並無標準答案。建議大家在回答前仔細思考，甚至說「讓我想一下」，而後再有條理地回覆。

3.面試官開放提問

可針對工作內容，若是遇到困難可以找誰求助？自己還需要做哪些準備？這類問題進行提問。一方面展現自己積極想要進入該公司的態度，另一方面可讓面試官了解，自己在協助公司解決問題的能力。

最後建議大家，想要從事什麼職缺、或進哪個部門，事前要針對部門或職缺進行研究及準備，而不是把所學的知識統統搬上台面。同時也要了解該部門在公司是扮演何種角色，只要在面試前先做足功課與準備，就能從容應戰。

為提供各校新鮮人順暢的求職管道，1111人力銀行日前特別針對畢業季規劃線上校園徵才專區，以方便新鮮人求職，人資主管也能更快速掌握人才資料。現在，1111人力銀行積極推動面試流程數位化，優化去年啟動的遠距面試平台，求職者可透過AI模擬面試，事先演練不同產業面試官可能提出的問題。在疫情期間無需移動求職者座標，就能實現零接觸遠端面試。