夏普宣布出售旗下鏡頭廠康達智（Kantatsu）位於連雲港公司股權，予遼寧中藍電子科技（ZET），摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，市場情緒面不免轉向擔憂光學鏡頭領域競爭加劇，對光學族群投資氣氛有一定衝擊。

康達智主要生產智慧機光學鏡頭，但受市場競爭激烈影響，康達智將股比重高的連雲港康達智精密技術公司，出售給大陸光學鏡頭音圈馬達（VCM）領導廠商中藍電子科技，消息一出，台系光學雙雄大立光、玉晶光30日在台股創高環境中，卻雙雙逆勢收黑，分別下跌0.96與1.4％。

摩根大通剖析，陸廠吃下連雲港康達智精密技術公司股權，此狀況象徵紅色供應鏈依然來勢洶洶，不只口袋更深，亦有能力搶進鏡頭事業戰場，此外，中藍電子未來有可能把VCM與光學鏡頭同捆銷售，提供一站式解決方案（one-stop solution），市場不免擔憂光學族群面臨的競爭壓力升溫。

楊維倫指出，消息面對光學族群投資氣氛必然有所衝擊，但就實質層面而言，潛在的競爭壓力並非現在馬上就會發生，中藍電子的新產能與製造能力，仍需時間通過美系與陸系智慧機OEM廠的認證，而且康達智連雲港廠的產能也不大。

就產業地位而言，摩根大通認為，中藍電子是大陸VCM出貨量數一數二的廠商，在光學鏡頭產品組合上，中藍電子則聲稱擁有5P前鏡頭、超小頭鏡頭（ultra-small head lens）、以及6P廣角鏡頭能力。

另一方面，隨蘋果開始為新iPhone積極備貨，零組件啟動拉貨，外資圈目前對蘋果供應鏈態度趨正向，亦可望部分化解市場對光學族群競爭壓力擔憂。