有鑑於之前元油ETF及富邦VIX二檔ETF，因每股淨值低於發行時的90％而下市，證交所今（30）日宣布，為健全指數股票型基金（ETF）交易制度，並促進ETF市場發展，證交所已配合政策修訂營業細則等規章，即日起，基金公司可視ETF情況，依基金信託契約及召開受益人會議，執行ETF分割或反分割機制。

證交所表示，ETF分割及反分割為資產恆等機制，ETF分割機制是將受益權單位數分割以增加受益權單位，每單位淨值則等比例減少，分割後可降低ETF單位淨值，提升ETF商品之吸引力及流動性。

反之，ETF反分割機制係將受益權單位數合併以減少受益權單位，每單位淨值則等比例增加，反分割後可提升ETF單位淨值，避免ETF因單位淨值過低而必須於交易所下市。

證交所表示，ETF分割及反分割作業需停止初級市場申購贖回、次級市場買賣及轉換5個營業日，對投資人權益有重大影響，為保護投資人權益，需經受益人會議同意，始得辦理ETF分割或反分割事宜。

為召開受益人會議須製作受益人名冊，於會議召開前應融券回補，另停止次級市場交易前亦需融券回補及強制還券以確定實際參與ETF分割及反分割之受益人名冊，故投資人於ETF執行分割及反分割作業期間應注意相關之交易風險。

另為維持ETF商品價格延續性，恢復買賣之交易價格以停止買賣前一日之收盤價乘以分割/反割比例為之；反分割作業產生之畸零受益權單位，基金公司將以ETF淨值計算應返還之現金退回給投資人。