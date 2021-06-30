網球傳奇女將小威廉絲(Serena Williams)因為滑倒受傷，意外被迫退出溫網，幾位選手也為小威抱不平，批評今年的草地確實是特別滑。男網球王喬柯維奇(Novak Djokovic)說：「我從沒有在一個場地滑倒那麼多次。」喬柯維奇是網壇第一飛毛腿，擅長衝刺與滑行。

本屆溫布頓天候不佳，首日因為大雨而延後兩個多小時才開打。

喬柯維奇說：「（中央球場）很滑，我不知道是否關上屋頂的緣故，或是過去幾天有下雨。也許我該調整移動方式，減少使用滑行，看起來滑行在這裡無法發揮作用。」草地球季是接在紅土球季後面，紅土就是最適合滑行，忽然來到特別滑的草地讓喬柯維奇有點不適應。

費德勒(Roger Federer)、莫瑞(Andy Murray)都是草地戰的大師，他們使用較小的步伐移動，衝刺的同時保持身體重心。首輪在中央球場獲勝的莫瑞也推文表示：「中央球場超滑，不太容易移動。」

費德勒的對手馬納瑞諾(Adrian Mannarino)亦是場地太滑的受害者，馬納瑞諾說：「我滑倒的同時聽到喀的一聲，我當時就知道完蛋了。我不習慣在中央球場比賽，而且我剛從乾燥的西班牙過來這裡。」他與費德勒大戰到第5盤，不幸滑倒受傷而退賽。

今年2月的澳網也有爭議，他們從往年的「中高速」變成「高速」場地，讓一些選手難以適應。這次溫網中央球場的滑溜草皮則是害到了小威廉絲，因為她的名氣，一直都是被安排在有活動屋頂的中央球場。