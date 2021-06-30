今年國內新冠肺炎疫情擴大，企業調整自家的產品與服務，期盼在疫情期間仍可協助客戶之際，也全面啟動內部防疫管控措施，因此自5月中旬三級警戒開始，許多企業已陸續採取分流辦公、在家工作等方式，展開長期抗疫同時兼顧企業營運等相關應變方式。在系統整合與資訊服務產業中，多數軟體、系統程式、UI/UX等工程師與設計師工作內容，也有所變化。

從事各產業有關資訊作業委外維護、防毒安全、線上客服、軟硬體銷售、系統整合、網路規劃、資訊管理、電子商務、軟體開發等業務，並擁有為數不少的國際型客戶群的威策電腦。除了公司總部工程師外，在各企業客戶中也都有駐點資訊維護工程師、防毒系統工程師、伺服器維護系統工程師等同仁進駐。

威策電腦HR部門李先生表示，自三級警戒開始，公司總部的同仁即採分流上班與居家辦公，以紓解總部的人潮。還有許多同仁分屬駐點，主要依駐地端或企業端的防疫措施，來調整上班方式，例如有些工程師進駐醫療院所，在疫情期間相關業務較為繁忙，就需要在工作崗位上服務。

此外，這波疫情也造成工程師職務內容上有些微變動，李先生進一步說明，駐點工程師區分為基層資訊工程師與伺服器工程師。目前多數企業都有分流上班、居家辦公等防疫措施，因為在辦公室的人數減少，所以基層資訊、硬體維護等工程師的工作量會稍微減輕，但是伺服器、網路等工程師，由於必須協助企業進行遠端遙控等規劃與設計，因此業務量與需求反而是提升的。

名列500大企業、上市的三商控股集團旗下三商電腦，致力於國內銀行自動化的領域，並逐步將營運範圍擴展至電訊、交通、教育等公司建設事業單位，提供最先進的技術與最完整的服務，以追求卓越領先的技術服務，為顧客創造最佳的系統整合效益。

對於疫情期間的應變措施，三商電腦HR部門鄒小姐指出，公司採用分流上班，全體工程師以隔2周分流方式，分別在公司及在家上班，另外包括行政、人資等內勤人員，則是全部在公司上班，但加強健康自主管理。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，依據勞基法規定，即使員工在家工作，企業仍有義務詳實記錄出缺勤狀況，因此1111研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資暫度難關應急，歡迎有需求的國內各家企業致電洽詢。

三商電腦繼榮獲2019幸福企業大賞金牌獎後，再入圍2021幸福企業票選，目前正參與評選中。威策電腦亦入圍2021幸福企業票選，目前正參與評選中。