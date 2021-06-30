Covid-19三級警戒持續延長，爭鮮壽司為了讓大家安心防疫的同時，餐桌上依然有不同變化，推出各式組合套餐。最新優惠要讓顧客在點心時間也能享受美食，布丁、堅果、清茶、氣泡水、零酒精和乳酸飲料等品項，享有2件50元。小朋友最愛的脆米果、罐頭組合也有不同折扣，用銅板價就能開心享用。

疫情期間，爭鮮站在顧客的角度貼心設想，也為員工打造防疫工作場合，即使疫情期間仍然不斷徵才，祭滿滿福利。因為員工就是一家人，門市免費供餐，員工消費享優惠、特約商店折扣與急難救助金。

不只如此，爭鮮提供薪酬獎勵不手軟，店長平均年薪17個月、正職人員平均14個月。重要的是，爭鮮有駐點醫生健康諮詢、員工免費健檢，疫情期間將守護員工健康視為第一要務。

儘管疫情影響業績，不忘回饋的還有壹玖零陸餐飲集團，董事長林致兵為了感謝美、日兩國捐贈疫苗送暖台灣，集團旗下的伊莉莎白紅茶書房，全台門店自7月1日(四)至7月2日(五)，只要說出美語「Thanks及日文「阿里阿豆」，即可享134芙柔拉花神茶買一送一，以皇室精品紅茶力挺台灣。疫情期間為了挺醫護人員，壹玖零陸餐飲集團在雙北地區送愛心飲品已累計達上千杯，用一杯杯好喝飲品，實際鼓勵辛苦的第一線醫護人員。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在疫情的衝擊下，更能看出幸福企業對員工的照顧與用心，為了協助幸福企業有更完善的遠端工具，來因應疫情下分流工作的趨勢，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能。