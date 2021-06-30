高雄30日新增2例確診個案，其中案14872與仁武家庭群聚指標個案女兒的表姐一家人同住於鳳山區某棟大樓，疑似雙方前後搭乘同部電梯導致染疫，而案14872父母也相繼確診，在高市府公布的相關足跡中，發現其母親在一家無名地瓜攤賣地瓜，高市府衛生局簡任技正潘炤穎也在記者會上表示「聽說還蠻好吃的」引發許多民眾在直播留言「突然好想吃地瓜」、「可惡！被潘技正一說後想吃烤地瓜了」。

高市府衛生局研判，案14872是與先前確診的個案在6月21日發病前搭乘同部電梯造成接觸感染，且案14872也將病毒帶回家中，傳染給2位同住家人，目前整棟大樓已經確定有5人染疫。

市府也在防疫記者會上公布相關確診者足跡，其中案14872的母親曾經在6月22日到29日在鳳山區中正路的無名地瓜攤待上長達12小時，讓人好奇是否確診者就是地瓜攤老闆娘，高雄市長陳其邁也證實「阿桑在這裡賣很久了」，確實是地瓜攤老闆娘。

潘炤穎在記者會上表示，公告地瓜攤的足跡位置，原因就是足跡無法釐清確定接觸對象和風險，目前也請警方協助，包含路口監視器和車牌辨識，積極釐清往來顧客，特別是經常到這邊消費的民眾，「因為聽說蠻好吃的」，如果6月22日至29日有到過地瓜攤的民眾， 請聯絡相關單位安排採檢。陳其邁則表示，因為這個阿桑在這裡賣很久了，這家地瓜攤在鳳山很多人都知道。

地瓜攤的足跡公布後，許多網友聽到潘炤穎說「地瓜攤蠻好吃的」，便紛紛在直播留言「可惡！被潘技正一說後想吃烤地瓜了」、「突然好想吃地瓜」、「這間解封後可能會被買暴（爆）」、「以後怒吃阿嬤的地瓜」、「潘潘不小心說出心裡話」、「市長和潘技正都說不錯，阿婆隔離出來要去買來吃吃看」。