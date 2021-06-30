民進黨今召開線上中執會，據轉述，民進黨祕書長在會中黨務報告時表示，對月8月底的公投，不論不論延期或不延期，終究都要面對。

據轉述，今天中執會中，不少中執委對於疫苗將要擴大施打提出不少看法；除了施打順序，也有中執委認為，7月開始擴大施打，9月就會碰到施打第二劑的問題，現在開始已在討論混打議題。

有中執委就認為，能不能混打、要不要混打，疫情指揮中心要對外說清楚，不能最後同意混打的理由竟然是，「因為第一劑的疫苗沒有了」；9月很快就要到，應該現在就要做好準備。

此外，會中確認4月21日中常會中通過「黨員入黨辦法」第六條、「民主進步黨入黨填表須知與審查作業要點」第三條，並增列「黨員常年黨費收繳辦法」第四條之一。

據轉述，會中有中執委認為，以前入黨的介紹人也會受到把關，但是網路入黨，就沒有介紹人這部分，可能成為缺口。林錫耀表示，下次中執會時提出精進方案。

公投部分，據轉述，林錫耀表示，原本大家都有針對公投宣傳，但是遇到疫情爆發，一切宣傳都暫停了，公投辦不辦，是中選會決定，但是以黨的立場，不論延期或不延期，都要面對，現在不辦，以後還是要辦。