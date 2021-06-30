麻州理工學院(Massachusetts Institute of TechnologyMIT)和哈佛大學的研究人員。發明一秊種可安裝在口罩上的新冠病毒( SARS-CoV-2 )感測器，可使配戴者先行查覺環境的風險，或是做為一種快篩設備。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，這種病毒生物傳感器已經開發了數年，原理來自名為 wFDCF（冷凍乾燥與自由細胞的穿戴器wearable freeze-dried cell-free）的新技術。與之前的技術，採用活體細胞的生物傳感器不同，新的技術採用有機分子來探測病毒。

第一作者彼得‧尼蓋恩( Peter Nguyen)解釋說：「早期的類似技術，是借用生物體的感測能力，因此那些技術需要將活細胞放入穿戴設備當中，就像是用戶戴著一個小水族館一樣。在這種情況下，“如果那個水族箱壞了，那麼負責感測的生物體可能會洩漏到佩戴者身上，反而變成感染風險來源，因此沒有人喜歡這個想法。”

病毒偵測器採用生物化學機制，大約90分鐘就知道結果。(圖/MIT)

wFDCF 技術以前曾被用於創建伊波拉病毒、茲卡病毒的實驗診斷工具。大約一年前，隨著 COVID-19 在全球大流行，研究人員迅速將這項技術轉變到偵測新冠病毒。

另一名研究員路易斯‧索卡森(Luis Soenksen)說：「我們也為抗擊病毒提出自己的貢獻，我們的實驗從 2020 年 5 月開始，都是在嚴格隔離設備中測試。」

按下感測按鈕後，口罩中的生物感應器會釋放出一點點水份。水份使原本乾燥狀態的生物分子活化，就開始分析佩戴者呼吸過程中的物質，在 90 分鐘內，生物分子與空氣微粒達成足夠的反應，就能呈現新冠病毒是否在環境中，其反應有點像驗孕棒。

尼蓋恩說：「基本上，這個原理就是把整座實驗室縮小到口罩邊，它可以成為 PCR檢測的補充。」

初步測試表明，測病毒口罩的效果相當準確，確實可與PCR 測試相媲美。

研究人員目前正在尋找合作廠商，如果可以大規模生產，將可做為環境風險偵測器，或是快篩工具。