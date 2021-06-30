台南市與京都市交流頻繁，2市議會於2018年締結友好交流協定後，雙方友誼不被疫情打敗，在議會締盟3年後的今天，台南市長黃偉哲30日與日本京都市長門川大作，進一步視訊簽署「台南市與京都市推動交流協定書」，未來台日2大「世界歷史都市」將攜手承先啟後，共同創造新的歷史。

台南市長黃偉哲表示，今天是台灣與日本特別具有「歷史」意義的一天，因為台南市與京都市分別是台灣與日本具有代表性的歷史都市，也都是「世界歷史都市聯盟」的成員。

黃偉哲還回憶兩市交流過往表示，2012年台南市加入「世界歷史都市聯盟」時，當時身為立法委員的他也曾造訪京都市，對京都市的美麗與豐富歷史文化印象深刻。

黃偉哲也感謝日本贈送台灣224萬劑新冠疫苗，協助台灣在疫情中度過難關，展示患難見真情的難得友誼，因此非常高興在這個時刻與京都市簽署交流協定書，相約共同促進兩市未來的交流。

議長郭信良認為，台南市議會與京都市議會的淵源深厚，2018年台南成為全世界第一個與京都市議會簽署友好交流協定的議會，2019年他也曾親自率團拜會京都，並在當地辦理台南愛文芒果推廣活動，很高興2市進一步建立夥伴關係，期待開啟更多交流契機，持續深化台日情誼。

簽署儀式上，京都市長門川大作也對去年疫情爆發時，收到台南贈送護目鏡協助防疫事宜，深表感謝。門川大作期盼透過交流協定的簽署，更加促進雙方市民的交流，使2市更加繁榮發展。

台北駐日經濟文化代表處謝長廷大使及日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次也都出席視訊簽署儀式，祝賀2市友誼長存。