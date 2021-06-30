大陸廣東疫情重燃，導致鹽田港貨物處理速度受影響，許多零售商品交貨延遲，且在全球貨櫃短缺持續發酵之下，亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）等知名零售業的供應商示警這將會是場大混亂，全球貨運承壓或將導致這次聖誕購物季買家空手而歸。

《路透社》調查歐美多家供應商和零售商，皆因貨櫃短缺，以及鹽田塞港的影響，所有廠商預計今年的購物旺季，庫存將迎來長達數周的延誤。

隨著全球貨櫃段缺、港口塞港不見緩解，如今恰逢旺季將至，供給跟不上消費需求，零售商所面臨的風險即是商品嚴重缺貨，玩具製造商MGA Entertainment執行長Isaac Larian擔憂警告，「屆時將會是場大混亂」。該公司為亞馬遜、沃爾瑪等零售巨頭供應多種玩具，目前許多玩具仍卡在鹽田港中，沒有足夠的庫存應對消費者需求，將嚴重損害聖誕節的銷售。

據標普全球情報公司（S&P Global Market Intelligence）旗下數據公司Panjiva數據顯示，截至5月底三個月的時間內，亞馬遜的貨運處理量中，鹽田港就佔了高達32.4%，也因此鹽田港亦是亞馬遜在大陸的最大的卸貨港口。

儘管鹽田港於6月24日重新開放，但貨櫃短缺仍導致運輸無法恢復如初，貨輪訂單滿載、貨櫃卡關等都是諸多誘因之一。

電子消費產品公司Plugable Technologies創辦人湯普森（Bernie Thompson）坦言，他已經放棄為其一些銷售暢旺的產品，如筆記型電腦等一些設備進行補貨，因為這些產品晶片短缺太嚴重，可能要長達12個月以上才會到貨，根本趕不上聖誕節。