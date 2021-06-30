國巨(2327)及奇力新(2456)董事會通過以股份對價，由國巨取得奇力新100%股權，國巨及奇力新董事長陳泰銘表示，奇力新產品納入國巨體系後，新國巨將可提供客戶被動元件一站式購足服務，符合全球客戶優化供應鏈策略，奇力新也將透過國巨通路進入高階市場，讓奇力新一年營收成長10%到15%。

國巨與奇力新於今天(6月30日)分別召開董事會，通過以股份為對價之股份轉換案，以1股奇力新普通股換發0.2002股國巨普通股，由國巨取得奇力新百分之百股份，新發行股份約當新公司股份8.8%，最終換股比例將依雙方股份轉換契約進行調整，以雙方前一個交易日6月29日收盤股價換算，此次股份轉換溢價幅度約為10.01%；陳泰銘表示，雖然合併奇力新屬於集團內的組織重整，我們預估，合併後奇力新約佔新公司營收約15%，每股盈餘亦會保持成長。

陳泰銘表示，2017年以前國巨單獨營收約70%在標準品市場，且主要市場在大中華區，約65%營收來自於大中華區，僅有30%來自於車用、工規及醫療高端技術及歐美日市場特殊品，大中華區以外市場佔營收比重也僅有35%，經過2018年、2019年及2020年這3年合併普思及基美，國巨已有很大的質變，由於普思及基美都是美國純種上市公司，全世界Tier 1及Tier 2廠都是他們的客戶，且他們也進入日本市場，基美及普思分別有90%及85%生意來自於特殊品市場，普思有15%在標準品市場，國巨在合併兩家公司後，透過兩家公司取得高階市場，標準品與特殊品產品佔比由原來的70:30轉變成50:50，目前國巨(含普思及基美)營收75%是高規特殊品市場，25%為標準常規型市場，這樣的質變，讓我們真正嚐到蛋糕奶油的滋味，享受到好的毛利率，我們目標希望未來兩到三年(2023年)能推升到80%來自於高階應用特殊品市場，標準型市場佔比降至20%。

陳泰銘指出，這兩年國巨演進質變，讓我深深了解到，過去台商有很多好的技術產品，因為通路關係及終端應用關係，即使有好產品也只能在大中華區銷售，不是我們不想進入高端市場，主要是因為通路取得及技術層次有些差別，奇力新也一樣，奇力新有90%市場集中在大中華區(包括大陸約81%及台灣約7%)，這是高度價格競爭市場，且有紅色供應鏈競爭，此次合併就是希望把奇力新產品納入國巨體系，讓國巨可以提供客戶所有被動元件：電阻、電容及電感一站式服務，符合全球客戶優化供應鏈策略，奇力新藉由國巨通路進入高階市場，且都是在歐美日高階汽車、醫療/工規及航太領域裡面，讓奇力新一年營收可以成長10%到15%，加上國巨是成長型的組織，在全世界42個國家有48座工廠跟銷售據點，可以提供公司成員各種發展機會，對兩家公司不管是客戶、股東及員工都是三贏的角色。