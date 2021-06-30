歐元區六月通膨有所和緩，在夏季幾個月裡將趨緩，隨後預計在大宗商品價格上漲之下，秋季將移向高於歐洲央行(ECB)的目標。

歐元區六月通膨為1.9%，較五月的2.0%有所回落，也符合於路透預測，並相符於歐洲央行的「低於但接近2%」的目標。

今年消費者物價的快速增長，主要受一次性因素影響，例如油價彈升、德國加稅，以及新冠疫情的影響。

據ECB估計，這些因素將繼續推高通膨，物價可能在年底達到2.5%以上的峰值。

歐洲央行已經明確表示，這不是需要政策回應的那種通脹，因此不可能收緊貨幣政策，而借貸成本將在未來數年內保持在超低水準。

事實上，剔除波動性較大的食品和能源價格，六月核心通膨如同預期的來到0.9%；而排除酒類和菸類的更狹窄的通膨，則從1.0%下滑到0.9%。

持久性通膨的關鍵要素：工資增長，目前萎靡不振，也為ECB提供了忽略今年飆升的理由。歐洲央行認為，明年和2023年的通脹都將遠低於目標。