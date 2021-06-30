有些生肖女比較慢熟，與她們第一次相處時，難免會覺得不好親近，但真正了解後，才發現她們為人真誠，而且心底非常善良又體貼，因此總是能獲得男性喜愛，近日《靈匣網》分享5個溫柔體貼的生肖女，與她們相處久了甚至會上癮。

1.生肖兔女

生肖兔女個性賢慧溫柔，對陌生人警戒心較高，會保持一定距離，不會讓人輕易靠近，且與陌生人第一次交談時，生肖兔女會板著一張臉，讓人覺得非常難相處，難以走進她們的內心，不過與生肖兔女相處久了，就會發現她們其實很貼心又乖巧，十分討人喜歡，尤其是異性，與她們相處久了還會上癮，恨不得與她們天天黏在一起。

2.生肖羊女

生肖羊女心思細膩，富有觀察力，總能發現身邊朋友的細微變化，為了顧及到他人感受，她們會從而調整自己說話的態度，因此與她們相處時，總是會感覺很親切舒服，深得身邊朋友的信賴，吸引不少人想與她們做朋友，尤其是異性，只要與她們相處久了，更是會念念不忘，不僅習慣她們的存在，甚至非常享受與生肖羊女聊天時的舒適感。

3.生肖鼠女

生肖鼠女天生具有親和力，而且不愛計較，對於剛認識的人，她們會保持警戒心，不過隨著相處時間久了，雙方漸漸認識後，她們便會敞開心扉並真誠相待，而且生肖鼠女善於傾聽，他們會溫柔的聽朋友傾訴苦悶，並給予良好的建議，因此異性與她們交往時，總是會不知不覺地上癮，儘管她們長相並非最漂亮的，但優雅氣質總是吸引不少男性追求。

4.生肖猴女

生肖猴女聰明伶俐、思想獨立，而且善於社交，交友圈非常廣，儘管她們外表看似有些高冷，但實際上那只是她們的保護色，生肖猴女內心其實很溫暖，懂得人情世故，無論說話還是做事都很有分寸，因此異性與同性與她們相處時，總是會情不自禁的愛上她們，而且相處的時間越久，感覺就越離不開她們。

5.生肖虎女

生肖虎女工作能力很強，看起來非常獨立又高冷，且難以親近，似乎不喜歡與陌生人接觸，不過若遇到與自己很合拍的人，她們不僅會敞開心扉，且會露出溫柔的一面，一看到朋友需要幫忙，她們絕對會主動提供協助，是值得信賴和深交的人，且與朋友相處模式別具一格，她們無論是與同性建立友誼，還是跟異性相處，從來靠的都不是顏值而是真心。