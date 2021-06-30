全球各品牌如Nike、Adidas Coca-Cola P&G等，陸續將旗下產品包裝材料轉換為R-PET〈再生酯粒〉；遠東新6/30日指出，為配合客戶需求、爭取訂單，未來5年，R-PET產能將透過全球擴建及併購機會雙倍成長，以期滿足品牌綠色承諾的強勁需求。

2020年，遠東新R-PET的年產能為48.2萬噸，已是全球再生酯粒產能的第二名。預估，2025年可達1百萬噸、2030年要達150萬噸。

遠東新指出，再生酯粒為循環經濟的一環。集團主要是將廢棄聚酯製品，包含瓶子、盒子、衣服等，做成半成品的再生瓶片，再產製為R-PET，成為R-PET瓶胚及環保回收聚酯長纖，提供給鞋廠、寶特瓶及服飾廠使用。

深耕R-PET超過30年，遠東新指出，以R-PET為原料製成的聚酯酯粒，較傳統從石油而來的聚酯酯粒可減少溫室氣體排放量。目前遠東新已亞洲Top 1的R-PET製造商，居產業居領導地位。

Nike、Adidas Coca-Cola等企業對R-PET的需求每年成長，因此，遠東新持續針對R-PET產能的增加，每年都增加資本支出。根據遠東新2020-2025年的擴充再生酯粒資本支出規劃，將陸續在美國透過併購案，併購PTA、PET相關資產及R-PET廠。另外，也會在越南新設R-PET新產線、以及日本籌建R-PET新產線。