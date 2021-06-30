繼台北喜來登與君悅酒店「將餐廳變賣店」之後，台北美福大飯店亦宣布自7月起每個周末「將大廳變市集」，集結館內「潮粵坊」、「彩匯」、台菜餐廳「米香」及日本料理「晴山」、「GMT」義大利廳，以及烘焙坊，於飯店一樓大廳以市集方式推出「Go購美福好味町」，每週五晚餐至週末午、晚餐期間限量供應，現場消費滿額還可以399元加購價值1080元的「潮汕生輝沙茶牛三寶」，或贈送「500元消費抵用券」等優惠。

在「Go購美福好味町」，美福飯店米其林餐盤推薦的米香台菜餐廳推出常客必點的「好事花生滷豬腳」，肉質軟嫩、外皮Q彈，豐富的膠質抿嘴就知道。台菜經典「魚皮白菜滷」帶有清香的台灣味。嚴選牛筋、牛肚、豬大腸與臭豆腐，以辣椒、花椒等辛香料熬煮的「牛三寶臭豆腐鍋」，香辣帶勁。餐桌選搭還有選用大甲芋頭搭配Q彈鮮蝦的「大甲芋頭鮮蝦捲」及烤至油脂鮮香的「碳烤鹹豬肉」。

擁有中、西、日式及泰國、印度美食的「彩匯」自助餐廳，則將熱門菜色變成一道道外帶餐點，包括香辣下飯的「泰式打拋豬」，由印度師傅手工烤製的窯烤「印度烤餅」，搭配匯集多款香料的「印度咖哩」。肉質鮮嫩、醬香誘人的「和牛壽喜燒蓋飯」，還有迎合纖食主義者的「雞肉凱撒沙拉」等。

日籍料理長湯本 誠坐鎮，擁有鐵板、壽司、炭火及桌席等不同料理型態的「晴山」日本料理，推出集結鮮甜海膽、松葉蟹、鮪魚腹、鮑魚及鰻魚等海味的「特選綜合什錦壽司」，品嚐來自大海的鮮甜滋味。鍾情烤鰻魚的饕客，晴山以炭火慢烤的醬香「鰻魚飯」絕對令人唇齒留香。招牌日式「炸蝦飯」，輕裹著金黃外衣的鮮蝦，外酥內嫩，輕嚐一口香氣襲人。匯聚海陸鮮香的「鐵板和牛綜合海鮮」，選用油脂勻稱的頂級和牛，以鐵板輕煎至脂香肉嫩，搭配鮮美龍蝦與干貝，用滿滿的鮮味滿足悶壞的心情。

潮粵坊盤點常客餐桌必點佳餚，推出人氣不敗的「港式片皮鴨」，香脆鴨皮一刀劃下，油香瞬間傾流而出，醬香包裹飄香味蕾。另一人氣組合為包含鮮嫩油雞、肉嫩味美的叉燒及經典烤鴨的「港式三拼」，搭配白飯就是滿足一餐。港式經典美味「奶油海鮮烤白菜」，香濃醇厚的奶香與清香白菜，混搭出迷人風味。「荷香珍珠雞」以Q彈糯米包裹嫩雞肉，外層再裹以清香荷葉，蒸煮過後染上多層次香氣的珍珠雞，飄香馥郁。精選菜色還有港式炸春捲與腐皮捲、玫瑰豉油雞等，餐後想來點飯後甜品，還可點杯冰涼透心的「楊枝甘露」，夏日品嘗最對味。