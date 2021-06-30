「國旗正妹」謝立琪（Kiki）之前因穿著國旗比基尼造成討論，畢業於台藝大的她，有著校花級高顏值又充滿知性美，在網上人氣火紅，不時在社交平台分享養眼辣照，最近更曬出只穿著內衣叫人起床的畫面，讓大批粉絲看了快暴動。

謝立琪在IG曬出兩段影片，只見她身上只穿著蕾絲內衣內褲，姣好身材全被看光，而她本來跪坐在床上，接著慢慢趴下身軀往鏡頭移動，一個彎腰幾乎快倒出雙球，炸出深邃事業線，搭配咬唇撩髮以及送吻的撩人動作，更是犯規，尤其第二段影片，她俯身時胸前加上愛心特效，似乎不小心走光露點，讓粉絲看了直噴鼻血。

謝立琪只穿內衣叫起床，趴床視角太犯規。（圖／翻攝自IG）

另外，謝立琪配文還用撒嬌的女友語表示：「嘿～寶貝你起床了嗎，太陽曬屁股嘍」，要大家選出喜歡哪一支影片，吸引男粉激動留言「這兩個我都喜歡」、「早安，起床了，一定要這樣性感嗎」、「全都喜歡耶 美美的超級電」、「都喜歡，太犯規了」。

謝立琪日前才登上JKF雜誌6月號封面，拍攝一系列白色蕾絲內衣爆乳照，並透露畢業之後踏上模特兒這一行被家人反對，覺得這工作不穩定，後來不顧一切走上這條模特之路，今年邁向第六年體驗到一件事：「完成比完美更重要」。

她也為自己模特兒生涯立下停損點，希望先好好衝刺事業，「我甚至不想談戀愛，就算有追求者最後都會慢慢淡掉變朋友，畢竟在一起後男生一定不會希望自己女朋友在外拍性感的照片，與其不停吵架影響工作，我寧願選擇晚婚，或是選擇比較成熟的對象尊重我的工作，可以一起面對生活大小事。」