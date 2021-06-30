疫情仍未平息，國內掀起的變種Delta病毒群聚事件，不過指揮中心到現在仍然堅持，只有從7個列為高風險國家返台的旅客，要在入境及居檢結束時各做一次PCR檢測，而其它旅客入境時並不需要。對此，北市議員王鴻薇痛批，陳時中到底在堅持什麼，現在入境一天不到一千人，根本就是死要面子而已。

王鴻薇表示，從去年開始，就不斷有專家和縣市首長，呼籲應該要採取入境普篩，但陳時中一直以會壓縮篩檢量能為由拒絕。事實上，從5月台灣疫情爆發以來，每天的入境人數幾乎都維持在1000人以下，6月28日甚至只有154人，而且出境人數還大大超過入境人數，民眾紛紛逃出國、找疫苗打。

王鴻薇質疑，指揮中心一再說檢驗量能充足，而現在每天入境不到1000人，對照陳時中說全國一天最高可以篩12萬的狀況下，做入境普篩會嚴重壓縮到篩檢量能嗎？會少塊肉嗎？還是因為會打臉過去的自己，所以死都不拉下臉來做？

王鴻薇指出，不只是侯友宜市長從去年就開始呼籲入境普篩，現在連綠營自家的桃園市長鄭文燦也跳出來支持，請問指揮中心到底在堅持什麼？

王鴻薇表示，從邊境管制到疫苗採購，都顯見指揮中心的政策一錯再錯，到現在Delta變種病毒闖入國內，仍然堅持不把邊境管制做到最嚴格。請問台灣人到底做錯了什麼？