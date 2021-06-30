【旅奇傳媒/編輯部報導】泰國觀光局宣布於7月1日開始，被列入中低風險國家的旅客只要接種過疫苗滿14天即可入境普吉島，且在普吉島待滿14天，也可到訪泰國其他地方。熱情洋溢的普吉島，充滿許多海島元素，除了吸引歐美國家遊客，更是許多臺灣人度假首選，一起來溫習普吉島的多元主題吧！

1.買到手軟的夜市-普吉假日市集

市集混合了普吉巴巴華人及泰國穆斯林和印度商店。普吉週末步行街遊客可以發現一些典型的泰國南部特色美食以及當地的工藝品和禮品攤。營業時間為每週日16:00～22:00。

普吉島奈卡週末市集，包含種類繁多的商品供您購物和用餐。遊客可以享受各種風味的美食及採買充滿設計感的文創小物。週五至週日下午 4 點至晚上11點開放。

2.普吉老城區旳文化探索

提供了豐富的19世紀建築美景和精彩的攝影作品。除了 Soi Rommanee馬來風格店面建築的格子窗外，老普吉鎮還擁有寺廟、博物館和餐廳。

▲芭東海灘。 圖：泰國觀光局╱提供

3.普吉最知名的芭東海灘

舉世聞名的渡假海灘，巴東乳白色的沙灘被深藍色大海緊緊環繞，豐富的娛樂設施，從五星級到一般旅館滿足不同預算的遊客。白天有各種水上活動，夜晚則有狂野熱鬧的夜生活。

4.欣賞夕陽及觀景的最佳地點-朋帖海岬

是觀賞夕陽落入海面的絕佳地點，當天空晴朗無雲之際，又圓又大的太陽緩緩沉入海平面，金黃的夕陽餘輝在海面閃閃發光，海岬上成排椰影倒映在海面的畫面，成為普吉最經典的印象。

▲Banyan tree SPA。 圖：泰國觀光局╱提供

5.體驗健康養生SPA

普吉島SPA及泰式按摩是享受完美假期的一部分，島上為所有預算和尋求寧靜和身心恢復的旅客提供了一系列令人難以忘懷的放鬆選擇。

▲米林其餐廳Black Ginger, The Slate。 圖：泰國觀光局╱提供

6.享受米其林美食

到了普吉，除了可以悠閒的渡假，千萬不能錯過品嚐米其林料理。目前有許多米其林推薦餐廳及星級餐廳可以讓遊客自由選擇，讓您滿足味蕾的極緻享受。

▲Tribhum 3D奇幻冒險主題公園。 圖：泰國觀光局╱提供

7.不容錯過的聲光魔幻秀

普吉島有三大聲光魔幻秀劇場，包括幻多奇，有泰式傳統文化秀、馬戲團、奇幻秀、滿足視聽饗宴及驚人特效的表演。繽紛暹邏劇場，節目包括傳統戲曲，舞蹈表演和傳統武術。

整個舞台因專業表演者的分工合作展現出無窮媚力。Tribhum 3D奇幻冒險主題公園，以神話故事為架構設計出的奇幻探險公園，結合虛擬實境及多種聲光秀讓遊客融入故事情節中，是一種全新的冒險體驗。

8.班朗漁村

班朗是一個小型穆斯林社區，位於普吉島的東北部，約有1000多人，居民大多以補漁為生。這裡種植有大面的紅樹林及一些家庭經營的小型水上餐廳，遊客可以划著橡皮艇在紅樹林穿梭，體驗當地生態之美。

9.登高望遠的大佛Big Buddha

擁有普吉島南部最高的360度全景，是島上最著名的地標之一，可觀看普吉鎮，卡塔海灘，卡隆海灘，查龍灣。

10.充滿刺激的ATV體驗之旅

普吉島很受歡迎的冒險活動，驚險刺激，分為6種不同等級地形，在專門設計的活動區域裡，不管是海邊還是叢林，可以享受速度的奔馳與克服地形的挑戰。更多泰國旅遊相關訊息，請上泰國觀光局官網瀏覽。

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