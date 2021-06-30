鯰魚哥訓練鄭亞體驗視障者的辛苦。（TVBS提供）

鯰魚哥與阿布在TVBS《女力報到-男人止步》戲中為幫助鄭亞演員訓練，進行演繹視障角色的密集特訓，甚至一起陪伴鄭亞也以眼罩遮眼方式走路。三位演員紛紛覺得困難、不容易，鄭亞說：「戴眼罩覺得更寫實，因為看不見，所以對周遭事物很不確定，會一直想摸東西。」阿布則曝自己很害怕：「走路腳步放很慢外，還有一個鏡頭要走出鏡跨過攝影機的軌道，超怕踢到！」戲中鯰魚哥與阿布貼心照料鄭亞，卻時常意見不攏，甚至大打出手，此場動作戲還險些踢中重要部位，讓阿布笑說：「差點不能拼第三胎。」

戲中為增加鄭亞演員訓練真實感，鯰魚哥與阿布在愛情公寓客廳設置障礙物，除了要她戴眼罩從二樓走下來，鯰魚哥也嚴格要求鄭亞吃飯必須全程戴上眼罩，鄭亞也因為障礙物增加的關係，走路撞得東倒西歪，陪同訓練的鯰魚哥還因此受傷。戲外鯰魚哥感觸很深地表示，非常佩服視障人士，他們一定也經過許多磨練才鼓起勇氣走在馬路上，常常想扶視障人士過馬路，他們都會說不用，但心裡都會很為他們擔心。

體驗視障的不方便，阿布特別呼籲近期疫情居家的大人、小孩都可能因為工作、課業需要一直看手機、電視，眼睛還是要顧：「要吃葉黃素保養眼睛，希望大家在家防疫滑手機，每隔一會兒就休息一下，看看窗外！」他也分享近期居家得為小孩一直找事做，反而沒有時間滑手機。鯰魚哥自小視力良好雙眼1.5，爸爸以前常對他喊：「看電視離遠一點！」鄭亞則有將近500度近視，阿布度數最深，有800度，他從高中畢業後近視就很深，自嘲「可能都晚上才認真K書」。

鄭亞劇中兩位前後經紀人兼前後任男友鯰魚哥、阿布，皆想為她在演藝事業努力，竟因各有想法談不攏而大打出手。談起拍攝此場動作戲，阿布表示兩人雖有事先講好，但因鯰魚哥手長腳長，拍攝前依舊非常擔心，笑曝差點不能計畫第三胎：「有一場戲鯰魚哥要踢我，走戲時比較慢動作，但正式來踢的比較低，剛好踢在命根子旁邊，嚇一大跳。」

鯰魚哥則透露自己有格外小心：「布哥是前輩又比我壯，他揮出來的拳頭可能把我打死，還好有先排，不然踢到重要部位蠻危險的。」更讚阿布果然曾經是外景主持人，身手非常矯健。過去鯰魚哥也曾為《女力報到》拍打戲受傷：「有次戲中安排要我踢臨演，結果踢到我腳指頭扭到，還腫起來，冰敷包了一個多禮拜，非常痛苦。」