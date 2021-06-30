有些人遇到心儀對象會主動出擊、勇於示愛，但有些人卻是愛在心裡口難開，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座不輕易表白自己的心意，而是想方設法讓對方上鉤。

天蠍座：

天蠍座面對心儀的對象不會輕易表白，因為他們擔心自己貿然示愛，會讓對方認為自己態度輕浮，也害怕原本友好的關係被自己打破，所以他們寧願選擇欲擒故縱，直到對方忍不住告白，這才是他們的主要目的。

射手座：

射手座的人面對自己喜歡的對象，幾乎都有十足把握能追愛成功，尤其是當他們意識到自己迫切的愛意時，會刻意忽近忽遠的撩撥對方，靜待對方示愛，不過若是期間殺出程咬金，射手座心裡一著急，也會毫不猶豫出擊，避免錯失真愛。

水瓶座：

水瓶座說好聽點是內斂，直白來說是比較悶騷，許多情緒和感情都深埋在心裡，很少表達自己濃烈的愛意，旁人只能不斷猜測他的真心。尤其水瓶座經常使用欲擒故縱的方式釋出自己的好感，逗得對方心癢難耐，並且主動告白。