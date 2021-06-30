桃園新增5起確診案例，其中一名女性個案因月初參加父親告別式，與家族內確診者有所接觸，隔離期間2度採檢都陰性，返回職場前依公司要求進行自費採檢，沒想到卻是「陰轉陽」，但CT值高、傳染力弱。

桃園市衛生局長王文彥指出，案14869是月初發生的赴台北二殯奔喪的家族成員，當時阿公、兒子和外孫確診，今確診個案是媳婦、該告別式為其父親，她居家隔離期是6月8日至21日，匡列接觸時採檢陰性、居隔期滿後二度採檢陰性。

該個案重返職場前，應公司要求自主健康管理7天後，再自費採檢，結果PCR呈陽性、CT值高達37.6，「真的是陰轉陽！」，列入確診個案，一家共4人確診。

桃園市今日5名新增確診者年齡介於30多歲至50多歲之間，分別在桃園2位、中壢2位、龜山1位，桃園市長鄭文燦表示，有2例感染源還在調查，希望能夠精準疫調、擴大匡列，並且進行採檢、隔離，追蹤一樣要徹底。

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