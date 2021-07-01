簡訊實聯制編8億用於疫調難？ 朱凱翔：IT天才大臣唐鳳快修正

自疫情警戒提升至三級以來， 出入公共場所掃描QRcode 已成為日常。不過簡訊實聯制上路以來卻爭議不斷，除了編列預算問題，還引發侵犯隱私權疑慮，甚至有地方政府跳出來反應簡訊實聯制的資料太過龐大，根本難以使用甚至毫無作用。資深媒體人朱凱翔接受⟪中時新聞網⟫專訪時呼籲要及時停損，請唐鳳盡快修正。

朱凱翔表示，簡訊實聯制發明的目的是為了精準疫調，但指揮中心副指揮官陳宗彥坦承，它只有紀錄進去的時間沒有出來的時間，所以基本上誰跟誰重疊是查不到的，且地方政府負責疫調的衛生局根本沒有能力和系統比對海量的資訊。他呼籲，政府現在必須做出選擇，是乾脆不做了及時停損，或是請唐鳳立刻修正改進，否則將白白浪費資源。

簡訊實聯制上路以來卻爭議不斷，除了編列預算問題，還引發侵犯隱私權疑慮。(攝影/張以宗)

朱凱翔也提到，地方政府它要進行該做的疫調時，沒有資源跟人力去撈這海量的資料，但警政系統卻可以其他目的利用，已有法官投書看到檢察官呈上來的卷證裡面，出現簡訊實聯制的資料。朱怒斥「這就是濫權！指揮中心一直都以防疫為名，壓制了很多關於人民權利的訴求」，現在問題已經暴露，雖說疫情當前大家對政府相對寬容，但這並不是一個政府該做的事情。

最後朱凱翔分析，簡訊實聯制凸顯了中央和地方權力不均，以及人權問題。他質疑，起初這個制度被拿來作為大內宣，但現在宣傳夠了是不是該認真做該做的事情。另外他提醒，現在疫情當前我們在病毒之中，要保護生命維護生計，但等到疫情逐漸緩解，這些在政治、人權方面的議題，大家都還是要把帳給算清楚。

(剪輯/吳怡屏)