台美TIFA會談 會後記者會政院最新說明

睽違5年的「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議今舉行，會後我方副總談判代表楊珍妮表示，在醫療器材部分，雙方同意檢畫查核程序，有利消費者加速取得醫療器材，同時，我方呼籲美方以雙邊合作授權代工方式，擴大新冠肺炎疫苗供應。

楊珍妮表示，此次會議中針對醫療器材部分，雙方同意簡化醫療器材審核程序，有利消費者加速取得醫療器材，我方則呼籲美方，希望透過雙邊合作，逐步以援助、技術分享獲授權代工方式，擴大新冠肺炎藥品及疫苗供應。

在供應鏈部分，楊珍妮說，雙方在會中達成共識，美國確保供應鏈，特別提到盟友包括台灣，我呼籲美方建立供應鏈及安全，透過雙方標準制定合作，擴大半導體、疫苗生產代工、電動車等合作研發製造能量。

貿易便捷化部分，雙方同意在WTO架構下推動防疫物資通關程序，楊珍妮提到，我方呼籲兼顧醫療安全，希望疫苗在內等防疫物資能採取快速通關。

楊珍妮說，美方深刻了解我方簽署雙邊貿易的原因與決心，將會透過TIFA強化雙邊關係。對於此次會議，美方認為高度成功，奠定雙邊關係基礎，並強調雙方未來將在TIFA架構下各工作小組密切往來。