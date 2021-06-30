蔡政府開放疫苗殘劑預約，卻導致民眾爭先恐後，搞得全台各地大亂，民進黨北市議員王世堅30日在臉書上表示，呼籲中央與地方，不要「豬頭不顧，顧鴨母蛋」，中央應趕快協助疫苗的購買，不該將疫苗殘劑變成議題，這樣反而不好。

王世堅說，他要呼籲中央與地方，不要「豬頭不顧，顧鴨母蛋」，中央應趕快協助疫苗的購買，這點蔡英文總統做得很好，她與鴻海創辦人郭台銘、台積電直接洽談、直接授權；但疫苗殘劑不應變成議題，殘劑固然重要，卻因預約施打，讓大家爭先恐後，這樣反而不好。

話鋒一轉，王世堅也痛批，同樣台北市長柯文哲在北農、環南市場問題還沒解決，卻急著拋出夜市解封，這是本末倒置、不知輕重。

「柯文哲說得比做得多、做得又比說得慢！」王世堅怒轟，柯文哲拋出夜市解封是標新立異，柯沒跟中央、其他縣市討論，急著拋出議題，卻沒實際作為，萬華區的夜市自治會，就認為還是以7月12日看情況是否恢復營業，而夜市攤商與消費者間的保護作為，都是夜市自治會自己處理，不見柯文哲有任何作為。