培養多元學習，明道高中根據大學18學群分類，成立共學社群 SIG（Special Interest Group），鼓勵學生主動擔任SIG Leader，並號召全校各部別、各年級有相同興趣的學生加入，共學共想。一年多來，其中「資訊SIG」學生有八成通過並取得第一屆Python程式設計證照，成績斐然。

諺語有云，活到老，學到老，新課綱也強調培養學生成為「終身學習者」，明道中學因而成立多種共學社群，讓學生發現自己，在多元的課程與活動中探索並找到目標，進而培養多一種技能，多一張證照，對未來申請大學相關科系，也有幫助。

其中對資訊有興趣的同學組成「資訊 SIG」，在兩位資訊競賽高手學長的帶領下，社群同學鍛鍊程式設計能力，並於109學年度導入Python程式學習與專案製作及推廣證照考試，透過多方實作練習，在第一次Python證照考試中，已有80％以上的同學拿到證照。

資訊中心主任梁育誠表示，「Python程式設計證照」是中華民國電腦技能基金會針對企業人才需求所推動的證照考試，適合未來所有對資訊領域有興趣的同學。該證照是學生學習歷程檔案中，含金量極高的資訊能力證明，將有助於學生未來申請大學相關校系。

明道中學指出，資訊SIG是明道最受歡迎的團隊之一，目前有80多位成員，並跨及國中、高中、技高、國際四個部別，目前已發掘不少有實力的各部別學生。其他也陸續開設「APCS大學程式設計先修檢測」、演算法、資訊安全等資訊相關選修課程，並成立「MDCPP明道程式設計競賽讀書會」資訊SIG。

明道中學校長汪大久表示，學校資訊教育由資訊中心專責推動，研發教學模組及建制教學資源、辦理營隊、模擬賽事及聘請校內外講師授課，鼓勵學生們發展興趣。近年來，在全國資訊學科能力競賽、TOI台灣國際資訊奧林匹亞競賽等皆有佳績。