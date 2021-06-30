6月29日，韓國國會全體會議通過決議，強烈譴責日本政府決定將福島核電站核污染水排海，敦促日方立即撤回相關決定。中國大陸外交部發言人汪文斌在今天（30日）的例行記者會上表示，支持韓方的正義立場。

汪文斌說，日方單方面作出福島核污染水排海決定兩個多月以來，包括中國、韓國在內的環太平洋國家，以及太平洋島國論壇等組織都對日方決定表達了嚴重關切。兩個多月的時間，本可以用來同利益攸關方進行充分協商，本可以用來調整核污染水處置方案，本可以用來整頓東京電力公司的混亂管理狀況。然日方卻一意孤行，繼續推進核污染水排海準備工作，迄今沒有對國際社會的關切作出認真、負責任的回應。

汪文斌強調，我們再次正告日方，核污染水處置事關日本民眾和世界人民生命健康，事關全球海洋生態環境安全，必須以最慎重的態度處理。日方應盡早撒銷錯誤決定，回到同國際社會各利益攸關方及國際原子能機構等充分協商的正確軌道上來。